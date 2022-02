Quinté+ du jeudi 24 février 2022 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 24 février 2022 à Vincennes, le Prix de Marcenat. Départ à 13h50. 15 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 5 ans. Il fallait jouer le 12, le 8, le 7, le 6 et le 13.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Ce meeting aura été exécrable pour Sébastien Guarato, dont beaucoup d'éléments ont pris la direction du haras, prématurément parfois, à commencer par Face Time Bourbon.

L'entraîneur de l'Orne a deux partants ici, qu'il convient de retenir, à commencer par le plus riche de la course, le 15 Happy de la Côte, qui est plus performant sur plus court, c'est vrai, mais qui évolue pieds nus pour la première fois. Le 6 Handzaro du Bocage, à l'inverse, adore cette distance.

Notre dernière minute, le 5 Haffienou, dépend d'une écurie en grande forme. Lui aussi est totalement déferré pour la première fois, d'où une belle confirmation attendue. Le 12 Helios Somolli est dans le même cas. Même si ses derniers parcours ne furent pas top, sa résurrection peut avoir lieu dans ce prix de série... très banal !

Les pronostics :

15. Happy de la Côte

12. Helios Somolli

14. Hello de Loiron

1. Hooper des Chasses

7. Helencio

6. Handzaro du Bocage

5. Haffienou

La dernière minute :

5. Haffienou

Résultats du mardi 22 février à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute, Flamme Vive, s'est en revanche éteinte rapidement...