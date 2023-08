Quinté du jeudi 24 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 24 août 2023 à Deauville, le Prix François André/Grand Prix des Femmes Jockeys. Départ à 18h00. 14 partants. Plat. Handicap. 1.400 mètres. Ligne droite. Bon terrain. Juments de 3 ans et plus.

Au départ côté chevaux, des femelles et côté humain, des cavalières. Rendez-vous unique dans l’année pour les femmes jockeys, ce Quinté n’a rien de facile. À noter que lors des deux dernière éditions, deux juments de 4 ans et plus (elles sont huit au départ dans cette édition) avaient composé le Quinté, pour trois pouliches de 3 ans (6).

Notre favorite du reste est la "doyenne" de la course. À 5 ans, le 14 Lovely Angel en a encore à apprendre aux benjamines qu’elle affronte. Elle aime les pistes fermes, est une spécialiste de la distance autant que des parcours rectilignes et se présente ici en pleine forme, associée à l’une des meilleures cravaches du peloton. On est pas loin du penalty, nous semble-t-il.

Attention ensuite à l’outsider de RTL, le 4 Missalia dont la gourmandise n’est certes pas la qualité première, puisqu’elle n’a gagné qu’une course en 14 sorties publiques. Mais son poids à ce niveau lui confère une vraie belle chance. Place ensuite aux juments régulières présentes au départ, le 9 In The mood, le 10 Markswoman et le 8 Sassica principalement...



















































































Les pronostics :

14. Lovely Angel

8. Sassica

4. Missalia

2. Freja

10.Markswoman

1. Oujda

9. In The Mood











































































L’outsider de RTL :

4. Missalia

Résultats du mardi 22 août à Deauville :

Le favori de RTL est 9e, l’outsider de RTL 7e.

