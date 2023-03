Quinté du jeudi 23 mars 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 23 mars 2023 à Saint-Cloud, le Prix de la Gloriette. Départ à 13h50. 15 partants. Plat. Handicap. 2.400 mètres. Terrain très souple. Pur-sang de 5 ans et plus.

Terrain souple et distance classique au menu de cette épreuve, qui mélange de bons chevaux de quintés et d’autres ayant déjà montré leurs limites à ce niveau. Notre favori, le 6 Woot City, a été déclaré non partant lundi à Compiègne, son entourage ayant préféré confirmer cet engagement, où il aborde une distance en totale adéquation avec ses aptitudes.

Autre très belle chance, celle du 8 Lepti Prinsadi, qui a les moyens de bien faire et qui cherche sa course à ce niveau depuis un bon moment. Le 7 Naishan avait échoué dans ce quinté l’an passé, la faute à une piste trop ferme. Cette fois, il n’aura pas l’excuse du terrain et aborde cette course dans des conditions optimales.

Le 11 Breath of Fire est un intermittent du spectacle qui peut gagner à ce niveau dans un jour faste, tandis que l’outsider de RTL, le 2 Srifanelogreen, fait sa rentrée mais dépend d’une écurie qui ne déçoit pas actuellement. Lui aussi va faire feu dès son retour sur les pistes.

Les pronostics :

6. Woot City

8. Lepti Prinsadi

7. Naishan

11. Breath of Fire

13. Morisot

2. Srifanelogreen

5. Picnic Royal

L’outsider de RTL :

Résultats du mardi 21 mars à Chantilly :

Le favori de RTL s’est imposé devant l’outsider de RTL. La sélection indique le Quarté.

