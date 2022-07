Quinté+ du jeudi 21 juillet 2022 à ParisLongchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du jeudi 21 juillet 2022 à ParisLongchamp, le Prix de la Venus de Paris (Grand Prix des Femmes Jockeys). Départ à 20h15. 14 partantes. Plat. 1.850 mètres. Moyenne piste. Juments de 4 ans et plus.

Après cinq mois d’absence et une rentrée discrète, le 10 Astrologia a fourni une plaisante fin de course dans le Quinté+ référence du 30 juin pour s’adjuger la 5e place. De nouveau, il va falloir compter sur cette pensionnaire de la famille Lerner.

Nantie d’un excellent numéro dans les stalles pour son retour au niveau handicap, le 1 Wildwood peut surmonter sa lourde charge de 61,5 kilos. Elle formera l’opposition avec le 5 Fayona, au mieux comme en témoigne sa 3e place dans le Quinté+ référence du 30 juin.

Bien placée en bas de tableau, le 14 Pingo garde sa chance pour une place, à l’image du 6 Nottingham, 4e de la course clef du 30 juin à ParisLongchamp, et le 7 Scénariste, en vue dans deux récents événements provinciaux, sur plus court.

Même si sa marge de manœuvre est désormais plus limitée, le 8 Grâce Béré aura aussi des partisans avec le 2 Extérieur, munie d’œillères pour la première fois.

Les pronostics :

10. Astrologia

1. Wildwood

5. Fayona

14. Pingo

6. Nottingham

7. Scénariste

8. Grâce Béré

2. Extérieur

La dernière minute :

1. Wildwood

Le cheval à suivre : Wildwood, un retour en force au niveau handicap ?

Son profil : après avoir conclu son année de 3 ans par quatre 2es places, Wildwood a remporté son Quinté en mars à Chantilly en valeur 38. Cheval dur à l’effort, c’est aussi une excellente finisseuse.



L’avis de Nicolas Clément : "Wildwood répond toujours présent. Son programme est fermé car elle a déjà gagné un Quinté+. J’aurais préféré que la distance soit un peu plus longue. J’espère qu’elle aura un bon parcours. On va la monter de manière offensive. Elle est extra. On va voir si elle a encore de la marge".



La statistique : 100% dans les 3. Wildwood a toujours réalisé de très bonnes performances au niveau handicap. La fille de Maxios s’est placée à quatre reprises avant de connaître le succès au mois de mars 2022 à Chantilly face à des concurrents plus âgés. Wildwood au niveau handicap : une victoire, quatre places.



Ses chronos en compétition : 33"86. C’est le chrono réalisé par Wildwood dans les 600 derniers mètres du Grand Prix Anjou Bretagne - Haras du Saz - Listed Race, le 20 juin dernier.



Sa forme du moment : Wildwood revient au niveau handicap après des belles prestations dans des Listed-Races provinciales. Numéro de corde très favorable pour la pensionnaire de Nicolas Clément. Malgré la surcharge au niveau du poids (61,5), elle mérite du crédit pour son retour à ce niveau.



L’avis de Guillaume Luyckx, journaliste d’Equidia : "Lauréate d’un Quinté+ pour sa rentrée en début de saison à Chantilly, cette pouliche régulière n’a pas démérité lors de ses deux dernières sorties dans des Listed-races provinciales. En dépit de sa lourde charge de 61,5 kilos, elle mérite crédit pour son retour au niveau handicap".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info