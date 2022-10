Quinté du jeudi 20 octobre 2022 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 20 octobre 2022 à Deauville, le Prix du Port du Havre. Départ à 13h50. Plat. Handicap. 1.200 mètres. Ligne droite. 14 partants. Pur-sang de 3 ans et plus.



Doit-on, oui ou non, accorder notre confiance aux chevaux de 3 ans dans ce sprint ouvert ? Oui, car cette époque de l’année est désormais propice à la réussite des jeunes face à leurs aînés, d’où notre favori, le 9 Before Dawn, placée de groupe cette saison sur courte distance et capable de faire parler sa vitesse de base dans ce quinté.

De même avons-nous fait une place au 10 Régalien, entraîné sur le site deauvillais, et préféré par Grégory Benoist au 6 Mubaalegh, défendant lui aussi une belle chance.

Notre dernière minute, le 13 King Robbe, est un autre client sérieux à ce niveau. Il cherche sa course depuis un moment déjà, dépend d’une écurie en forme et peut la trouver ici.

Le 5 White Platin est un peu dans le même cas que notre dernière minute, sauf qu’il a trouvé son jour, plusieurs fois même ces derniers temps, d’où une situation très détériorée sur l’échelle des valeurs. Mais Corine Barande Barbe n’ayant pas son pareil pour faire progresser ses chevaux avec l’âge, il peut réussir ses premiers pas dans un quinté...

Les pronostics :

9. Before Dawn

7. Raysteve

13. King Robbe

10. Regalien

5. White Platin

2. Baileys Blues

6. Mubaalegh

La dernière minute :

13. King Robbe

Résultats du mardi 18 octobre à Longchamp :

2e, le favori de RTL a été disqualifié pour allures après enquête. La dernière minute a gagné.

