Quinté+ du jeudi 20 janvier 2022 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 20 janvier 2022 à Vincennes, le Prix d'Erbray. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'autostart. Trotteurs de 9 et 10 ans. Il fallait jouer le 5, le 6, le 8, le 4 et le 3.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Un quinté avant l'Ehpad ? Il s'agit en effet d'une course de vieux chevaux, dont une bonne moitié des participants ont leur avenir derrière eux. Nous faisons confiance ici à deux trotteurs ayant finalement encore peu couru pour leur âge avancé, le 3 Di Maggio, associé à un jeune driver de talent, et au 5 Deko de Tilou, qui court ici pieds nus alors qu'il n'était pas déferré lors de ses trois dernière sorties.

Ensuite, à chacun le sien. En dépit du 8 derrière la voiture, Dragster de Bomo devrait terminer sur le podium, vu sa forme du moment : c'est notre dernière minute. Si vous cherchez une cote, tournez-vous vers le 7 Carlita Girl. Elle a déjà brillé à Vincennes, où elle se produit peu, et aborde cet engagement dans une forme satisfaisante.

Les pronostics :

3. Di Maggio

14. Millie Millionaire

5. Deko de Tilou

8. Dragster de Bomo

13. Dazzle Jet

7. Carlita Girl

6. De la Chenevière

La dernière minute :

8. Dragster de Bomo

Résultats du mardi 18 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL est 3e, la dernière minute n'a pas été drivée au mieux de ses intérêts, la sélection propose le Tiercé.