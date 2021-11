Quinté+ du jeudi 18 novembre 2021 à Fontainebleau : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 18 novembre 2021 à Fontainebleau, le Prix de la Seine-et-Marne. Départ à 13h50. 15 partants (le 8 Be Ahead est non partant). Handicap. Plat. 1.200 mètres. Ligne droite. Purs-sangs de 3 ans et plus. Il fallait jouer le 4 Flying Candy, le 1 Kilfrush Memories, le 15 Hy Dream, le 5 King Robbe et le 2 King Gold.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Sur la ligne presque droite de Fontainebleau (elle est en effet coudée dans ses premiers hectomètres) et sur un terrain qu'on peut imaginer lourd, ce quinté prédit assurément son lot de surprises.

Le succès de notre favori, le 5 King Robbe n'en serait toutefois pas une. Il est en effet bien placé sur l'échelle des valeurs, apprécie les pistes assouplies et adore ce tracé où il a déjà vaincu. Tous les feux sont au vert, donc.

Notre dernière minute, le 16 Lomu, en est à son premier... essai à ce niveau. Toutefois, il est dur comme un roc et apprécie les tracés rectilignes. C'est notre dernière minute.

Attention, le 8 BE AHEAD est non partant

Avec un numéro à l'extérieur, le 1 Kilfrush Memories fera comme il peut. Il est certes le cheval de classe de la course, mais mieux vaut l'envisager comme un prétendant aux places dans ce quinté.

Attention au 14 Santi Del Mar, qui vient de terminer dernier à ce niveau sur la ligne droite de Chantilly. Ce jour-là, il s'était en effet retrouvé dans la mauvais wagon et son jockey n'avait pas insisté. il faut bien sûr le reprendre.

Les pronostics

5. King Robbe

16. Lomu

1. Kilfrush Memories

14. Santi Del Mar

10. Marie's Picnic

9. Red Fifty

4. Flying Candy

La dernière minute

16. Lomu

Résultats du mardi 16 novembre à Saint-Cloud :

Le favori de RTL termine 3e, la dernière minute 8e. Personne n'a trouvé l'ordre du Quinté.