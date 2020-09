publié le 16/09/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 17 septembre 2020 à Vincennes, le Prix Bernard Le Quellec. Départ à 13h50. 15 partants (le 9 Goofy Greenwood est non partant). Trot Attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. 6 à 10 ans.

Nouveau venu dans les boxes de Jean-Michel Bazire après avoir été acquis à réclamer, le 13 Crusoe d'Anama y a progressé le temps de le dire, remportant illico un Quinté+, le premier de sa carrière, et à Vincennes s'il vous plaît. Affûté en vue de ce bel engagement, c'est ici un favori logique.

Derrière lui, tout est possible. Mais, course européenne oblige, nous avons privilégié les concurrents étrangers, d'où le 3 Martin de Bos, qui a la préférence de Franck Nivard, le 2 Helena di Quattro, qui a déjà réussi sur le parcours, ou encore le 11 Bryssel, dont la course de rentrée en Suède dans un bon lot retient l'attention.

Le plus riche du lot s'appelle Canular. Ce sera notre dernière minute. Lui aussi a cette course depuis quelque temps sur ses tablettes. Associé à Yoann Lebourgeois, très en verve cet été, il a sa place sur le podium, voire...



Les pronostics :

13. Crusoe d'Anama

3. Martin de Bos

16. Canular

2. Helena di Quattro

12. Class Action

1. Bastian T

11. Bryssel

8. Eclair du Mirel



La dernière minute :

16. Canular