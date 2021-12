Quinté+ du jeudi 16 décembre 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 16 décembre 2021 à Deauville, le Prix de la Suisse normande. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 1.300 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 3 ans et plus. Après l'obstacle à Cagnes et Pau, le sable de Deauville. À se demander qui en veut aux parieurs à ce point...

Notre favori, le 11 Magic Vati, doit être racheté sur sa récente déconvenue. Avec son bon numéro à la corde (chose importantissime sur ce tracé de vitesse), il ne sera pas loin du compte à la condition de faire sa course. Notre dernière minute, le 14 J'Aurais Dû, mérite également crédit, lui qui excelle sur la surface, est bien placé au départ et à l'expérience de ce genre de tournois.

Restant sur deux bons accessits à ce niveau, le 4 Mowaeva doit également être retenu, il peut lui aussi jouer la gagne. Avec le 13 Shake Me Handy, qui vient de s'imposer à réclamer, on part un peu dans l'inconnu. Mais sa forme actuelle est telle qu'il peut apporter du piment aux rapports du quinté plus, qui ne laisseront personne indifférent, c'est garanti.

Les pronostics :

11. Magic Vati

14. J'Aurais Dû

3. Mowaeva

13. Shake Me Handy

7. Kihavahfushi

1. King Gold

9. Marie's Picnic

La dernière minute :

14. J'Aurais Dû

Résultats du mardi 14 décembre à Pau :

Encore un quinté de gros outsiders où, le gagnant mis à part, les favoris ont sombré les uns après les autres.