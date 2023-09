Quinté du jeudi 14 septembre 2023 à Fontainebleau : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 14 septembre 2023 à Fontainebleau, le Prix Roland Fougedoire. Départ à 13h50. 16 partantes. Plat. Handicap. Femelles. 1.600 mètres. Corde à gauche. Bon terrain. Juments de 3 ans et plus.



Bon terrain et tracé coulant : voilà deux ingrédients susceptibles de favoriser les coucurrentes les mieux placées à la corde. Le 14 Abelia n’en fait pas partie malheureusement, mais puisqu’elle devrait rapidement intégrer le groupe de tête, elle disputera l’arrivée si elle n’a pas brûlé trop de carburant au départ.

Notre favorite, le 16 Iken, a tout pour plaire, l’aptitude à la distance et au terrain et une situation pondérable enviable dans cette joute. Cela vaut également pour le 13 Al Ula, moins régulière que notre favorite cependant.

L’outsider de RTL, le 11 Faster, devrait pimenter les rapports, elle qui a déjà figuré dans cette catégorie. On n’oubliera pas le 6 Préciosité, qui ne fait le voyage pour rien (elle est entraînée à Marseille), et dont l’écurie est en pleine forme. Avec Stéphane Pasquier, elle aussi peut viser la victoire dans une épreuve assez ouverte.



















































































































































































Les pronostics :

16. Iken

12. Abelia

11. Faster

13. Al Ula

8. Aversa

6. Préciosité

14. Baileys Mémoire











































































































































































L’outsider de RTL :

11. Faster

Résultats du mardi 12 septembre à Auteuil :

Le favori de RTL se classe 5e sur tapis vert. L’outsider de RTL court mal et termine 8e.