Quinté+ du jeudi 11 février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 10/02/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 11 février à Vincennes, le Prix Guy Lux et Léon Zitrone. Départ à 13h50. 16 partantes. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Juments de 7 à 11 ans.

Ce quinté porte le nom de deux personnalités ayant chacune à leur manière marqué les courses de chevaux, mais également l'histoire de RTL, Guy Lux et Léon Zitrone. Quinté difficile, mais quinté intéressant, qui devrait rapporter quelque argent.

Le 13 Décoloration y sera bien entendu la favorite, et pourtant nous lui avons préféré le 3 Wild Love, qui vient de réussir ses débuts sur notre sol et qui a évolué à un niveau plus relevé en Suède, sans jamais démériter. Avec Franck Nivard à son sulky, elle peut faire mouche.

Le 4 Elite de Jiel a les moyens de se racheter, elle qui aurait terminé deuxième d'un quinté si elle n'avait pris le galop en dernier lieu. C'est notre dernière minute. Parmi les bons outsiders, on peut s'intéresser au cas du 10 Coumba Kuky, qui retrouve son parcours de prédilection, et à celui du 5 Belle Émotion, en pleine forme en dépit de son âge.

Les pronostics :

3. Wild Love

13. Décoloration

4. Elite de Jiel

5. Belle Émotion

2. Effigie Royale

6. Déesse Noire

10. Coumba Kuky

La dernière minute :

4. Elite de Jiel

Résultats du mardi 9 février à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL a tenu son rôle jusqu'à la sortie du tournant final, où il a plafonné. La dernière minute a bien fini, mais trop tard après une faute, d'où sa 6e place. La sélection sauve l'honneur en indiquant le Tiercé.