Quinté+ du dimanche 9 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 9 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Lille. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 ans à 11 ans.

Évoluant sur son meilleur parcours et allégé dans sa ferrure, Feydeau Seven, en dépit du couloir 9 derrière l'autostart, est le cheval de la course, étant piloté par Jean-Michel Bazire, dont le fils présente le 7 Calina, capable de prendre un bon chèque à ce niveau.

Notre dernière minute, le 16 Baron Daidou, est le doyen de la course, mais il est titulaire du meilleur chrono sur le parcours dans ce quinté, un temps établi en début d'année dernière. S'il le répète, gare à lui. Notons qu'il sera drivé par Matthieu Abrivard, qui possède le mode d'emploi de ce très bon cheval et qui rentre après s'être fracturé le tibia.

Le 15 Gospel Pat, est, au même titre que notre dernière minute, une belle chance au second rideau. Quant au 5 Cicero Noa, il rentre après deux mois d'absence, mais court bien sur sa fraîcheur. L'écarter serait prendre un risque...

Les pronostics :

9. Feydeau Seven

16. Baron Daidou

4. Cicero Noa

2. Fric du Chêne

1. Global Trustworthy

7. Calina

15. Gospel Pat

La dernière minute :

16. Baron Daidou

Résultats du vendredi 7 janvier à Deauville :

Le favori de RTL est deuxième. J'AURAIS DÛ. La dernière minute, a été malheureux. Nous n'aurions pas dû pour le coup...