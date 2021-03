Quinté+ du dimanche 7 mars 2021 à Auteuil : les pronostics

publié le 06/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 7 mars 2021 à Auteuil, le Prix Karcimont. Départ à 13h50. Steeple-Chase - Handicap - 4.400 mètres - Chevaux de 5 ans et plus. 16 partants.

L'énigme est corsée pour ce premier quinté dominical de l'année sur les obstacles parisiens.

Pour notre favori, le 2 Gaboriot, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que son origine, étant arrière petit-neveu du champion Ucello II, est de premier ordre, la qualité montrée sur les pistes allant de pair. Le contre, c'est qu'il a cinq ans dans une course que les cinq ans ne gagnent jamais et qu'il y porte un poids (presque) rédhibitoire...

Autre cinq ans de qualité, le 7 Milanesca est, de l'avis de son entraîneur, plus performante en terrain lourd. Or, celui-ci, qui avait le choix d'engagements un peu plus faciles, a préféré ce quinté...

Le 5 Enfant Roi n'ayant rien d'un... enfant sur le steeple-chase d'Auteuil, il sera retenu dans notre sélection, tout comme le 8 Diffly River Ann. Ce dernier, qui est notre dernière minute, fait sa rentrée après plus de trois mois d'absence. Il avait conclu sa saison 2020 par une bonne troisième place derrière Enfant Roi en novembre, alors qu'il débutait à Auteuil, pour le moins tardivement. C'est dire les moyens qui sont les siens, dans une écurie où les chevaux sont tous prêts quand ils font leur retour sur les pistes...





Les pronostics :

2. Gaboriot

7. Milanesca

5. Enfant Roi

8. Diffly River Ann

1. Cafertiti

6. Ediboum

16. Drop Flight

La dernière minute :

8. Diffly River Ann



Résultats du vendredi 5 mars à Laval :

Le favori de RTL est deuxième et a manqué de venir inquiéter la dernière minute, qui a gagné. La sélection indique le Tiercé.