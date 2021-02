Quinté+ du dimanche 7 février 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 06/02/2021 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 7 février à Vincennes, le Prix Ovide Moulinet. Départ à 15h15. 13 partants. Groupe II. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 5 ans. 3e du Grand Prix d'Amérique, le 13 Gu d'Heripré trouve ici une tâche ultra-facile et peut sereinement envisager de renouer avec le succès.

En outre, le rythme sélectif que ne manquera pas d'imprimer le 5 Galius devrait servir les desseins de ce bon finisseur, ce qui en fait un favori en airain. Encore décevant en dernier lieu, le 8 Go On Boy ne le sera pas perpétuellement. En théorie, il doit défendre une belle chance ici.

Notre dernière minute, le 2 Gitano, ne possède pas encore les titres de ses rivaux du jour. Pourtant, il gravit une à une les marches menant au sommet de la hiérarchie. Cette course n'a pas valeur de test : il devrait très bien courir et monter sur l'une des marches du podium. Vous l'avez compris, s'ils ne sont que 13au départ, ce quinté est une belle épreuve à regarder, et à jouer.

Les pronostics :

13. Gu d'Heripré

12. Gelati Cut

2. Gitano

5. Galius

8. Go On Boy

11. Golden Bridge

9. Gallant Way

La dernière minute :

2. Gitano

Résultats du vendredi 5 février à Pau :

Chez les favoris, nous avions fait les bonnes impasses... sans choisir les bons outsiders. A oublier.