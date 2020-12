publié le 05/12/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 6 décembre 2020 à Vincennes, la finale du Grand National du Trot. Départ à 15h15. 14 partants (le 15 Drôle de Jet est non partant). Trot attelé. Course nationale. Groupe II. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Appartenant au champion de sports équestres Eric Levallois et à Bertrand de Folleville, qui l'ont co-élevé, le 6 Elie de Beaufour, qu'entraîne et que mène Jean-Michel Bazire, est un pénalty sans gardien, sauf incidents de parcours.

Derrière lui, tout le monde court pour les places, même le 8 Django du Bocage, un cheval qui aime dominer son sujet mais qui ne pourra que guetter l'éventuelle défaillance du grand favori.

Nous avons racheté le 12 Alinéa, même s'il semble actuellement à côté de ses sabots actuellement car il est capable du meilleur comme du pire, contre ses rivaux du jour y compris. La régularité du 7 Be One des Thirons et celle du 2 Désir Castelets incitent enfin à les retenir.

Quant à notre dernière minute, l'étonnant Crusoe d'Anama, le 5, il est irréprochable depuis que Jean-Michel Bazire l'a pris sous sa responsabilité. En pleine forme et confié à Nicolas, Bazire Jr, il peut faire un truc et pourquoi pas terminer à la hanche du petit champion de drive JMB. C'est une belle chance, lui aussi.

Les pronostics :

6. Elie de Beaufour

8. Django du Bocage

5. Crusoe d'Anama

12. Alinéa

2. Désir Castelets

7. Be One des Thirons

9. Duel du Gers



La dernière minute :

5. Crusoe d'Anama

Résultats du vendredi 4 décembre :

Le favori de RTL (disqualifié) n'a pas fait l'arrivée, la dernière minute (8e en dépit d'une bonne fin de course) non plus. Mais notre sélection donne le désordre du Quarté, composé d'outsiders.