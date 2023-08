Quinté du dimanche 6 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du dimanche 6 août 2023 à Deauville, le Grand Handicap de Deauville. Départ à 15h15. R1C3 – 15 partants – Plat – Classe 1 - Première épreuve – Handicap divisé – réf : + 11 ; + 14 – 1600 mètres – Lignes droite - gazon – Terrain : Collant – Pour galopeurs de 3 ans et plus. Non partant : 16 Partenit.

Il va y avoir du sport ce dimanche à Deauville avec l’Arc Prix Maurice de Gheest, un groupe I disputé sur 1300 mètres. La course support d’événement fait partie des Quinté+ incontournables de la Côte normande, puisqu’il s’agit du Grand Handicap de Deauville. Le 11 Half Half a crevé l’écran en dernier lieu à Chantilly, dans une listed très bien composée. Auparavant, le pensionnaire de David Smaga n’avait pas démérité dans un groupe III. Il redescend de catégorie avec les plus hautes ambitions.

Après un break à l’automne, le 10 Kiloecho monte en puissance cette année. Il retrouve sa piste de prédilection, sur laquelle il a remporté deux événements consécutifs à l’âge de cinq ans. Le terrain ne lui posera pas de problème. Il a beaucoup de choses pour lui avant le coup. Le 7 Now We Know retrouve une valeur similaire (43,5 contre 43) à celle qui lui avait permis de remporter cette épreuve en 2021. Vous êtes prévenus. Le 3 Rock Blanc a glané son gros handicap le 18 mai à ParisLongchamp et a montré dans la foulée qu’il était toujours compétitif, malgré 3,5 kilos de surcharge.

Le 14 Lev a connu tous les malheurs du monde le 14 juin à Saint-Cloud, où il n'a jamais trouvé le passage pour finir alors qu'il détenait beaucoup de ressources. Avec plus de réussite cette fois, il a les moyens de pimenter les rapports. C'est notre outsider de la course. Le 9 We Ride The World dépend de l'écurie très en forme de Patrice Cottier. Il n'a plus à faire ses preuves sur la ligne droite de Deauville et dans les terrains assouplis. Le 12 Galord constitue une véritable rente dans ce genre de tournois, où il a terminé à cinq reprises à l'arrivée en six tentatives, dont une victoire. S'il s'adapte à la ligne droite, il va falloir compter avec lui.











































Les pronostics :

11. Half Half

10. Kiloecho

7. Now We Know

3. Rock Blanc

14. Lev

9. We Ride The World

12. Galord



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

14. Lev





Résultats du vendredi 4 août 2023 à Cabourg :

Notre sélection vous a indiqué le quarté désordre en cinq chevaux. Le préféré de RTL prend la 4e place, l’outsider de RTL fait encore mieux et s’octroie l’accessit d’honneur au prix d’une belle fin de course.