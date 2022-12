Quinté du dimanche 4 décembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 4 décembre 2022 à Vincennes, le Prix Maurice de Folleville, Finale du Grand National du Trot. Départ à 15h15. 18 partants. Trot attelé. Course nationale. Groupe II. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Cette fois, on peut dire que le meeting d’hiver est bel et bien lancé. Car cette Finale du GNT 2022 a fière allure, avec ses trois échelons de départ et ses partants nombreux. Pour autant, c’est sans doute en tête qu’il faut aller chercher les bases de sympathique Quinté. Jean-Michel Bazire aligne ici trois de ses représentants, à commencer par celui qu’il drive, le 3 Gently de Muze. Trotteur de classe, il a une course de ce genre dans les jambes, la chose est indéniable, d’autant qu’il s’agit d’une épreuve réussissant bien, en général, aux concurrents âgés de six ans comme lui.

C’est en effet à eux qu’il convient d’accorder sa confiance, ce que nous avons fait avec le 2 Goéland d’Haufor, même si celui-ci vient de "faire un trou" à Rouen Mauquenchy, et au 6 Gamay de l’Iton, probant vainqueur de cette étape-là.

Il faut évidemment s’intéresser un peu au classement général provisoire de ce Tour de France des Trotteurs, dominé pour le moment par le 8 Eire d’Hélios. Malheureusement, celle-ci semble quelque peu surclassée dans ce lot, et, même si elle est bien engagée à la limite du recul, elle aura fort à faire pour ne pas tomber sous la domination de l’excellent Echo de Chanlecy, probaint vainqueur de la 13e Etape à Nantes.

Attention enfin au 9 Farah des Caux, qui sait finir ses courses et peut donc conserver une place en fin de combinaison.

Les pronostics :

3. Gently de Muze

2. Goéland d’Haufor

6. Gamay de l’Iton

13. Echo de Chanlecy

5. Fakir de Mahey

10. Fine Colline

9. Farah des Caux

La dernière minute :

13. Echo de Chanlecy

Résultats du vendredi 2 décembre à Vincennes :

Encore un Bazire disqualifié dans un Quinté après celui de ce jeudi. Pas de chance, c’était encore notre favori. En revanche, la dernière minute se classe deuxième, étant battue d’un rien.

