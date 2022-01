Quinté+ du dimanche 30 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics du Prix d'Amérique

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 30 janvier 2022 à Vincennes, le Prix d'Amérique. Départ à 16h20. 18 partants. Trot attelé. Course internationale. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 à 11 ans, hongres exclus.

C'est le Prix d'Amérique, ouvert comme jamais, du fait de la mise à la retraite prématurée cette semaine du meilleur trotteur du monde, Face Time Bourbon, victime de problèmes de pied récurrents et incurables. Restent les vieux briscards, à commencer par notre favori, le 9 Étonnant, capable de s'imposer ici de bout en bout et tombeur de Face Time Bourbon dans le Prix du Bourbonnais.

Si son père Timoko a régulièrement échoué dans l'Amérique, y étant devancé par Ready Cash d'abord, puis par le fils de ce dernier, l'immense Bold Eagle, ensuite, Étonnant peut le réhabiliter totalement ici. Il lui faudra évidemment battre Davidson du Pont, revenu au top et qui vient de prendre le galop dans le Prix de Belgique alors qu'il avait course gagnée. Pour vaincre, notre dernière minute, le 4 Hohneck devra élever son niveau de jeu, lui qui est irréprochable depuis le début de sa carrière. Il peut y parvenir, étant en tout cas bien placé pour remplacer Face Time Bourbon dans le cœur des turfistes.

Et si cette course devait plus être un combat de drivers que de chevaux, ne cherchez pas midi à quatorze heures. Jean-Michel Bazire drive le 2 Feydeau Seven. En valeur pure, ce dernier évolue un ton au-dessous des autres, même s'il vient de gagner le Belgique. Mais Bazire est l'un des meilleurs professionnels du trot que la France ait connu. Alors...

Les pronostics :

9. Étonnant

17. Davidson du Pont

4. Hohneck

2. Feydeau Seven

3. Rebella Matters

10. Flamme du Goutier

14. Delia du Pommereux

La dernière minute :

4. Hohneck