Quinté du dimanche 27 novembre 2022 à Toulouse-La Cépière : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 27 novembre 2022 à Toulouse-La Cépière, le Prix Max Sicard, 17e Etape du Défi du Galop. Départ à 15h50. 17 partants. Plat. Listed-race. 2.400 mètres. Corde à droite. Terrain collant. Pur-sang de 3 ans et plus.

Faute de partants suffisants, le quinté initialement prévu à Auteuil a dû être transféré sur l’hippodrome de la Cépière à Toulouse. Vu la qualité des pur-sang en lice dans cette course principale, on ne s’en plaindra pas, même si l’exposition des courses d’obstacles en France devient jour après jour un sujet de plus de plus problématique.

Notre favori, le 10 Prince de Montfort, est passé de la ligue 2 à la ligue 1, parvenant à sortir de la catégorie des handicaps pour rejoindre celle des courses semi-classiques. Double-lauréat de quintés en octobre, il avait, il est vrai, trouvé un allié de choix dans une piste chaque fois très alourdie. Il devrait de nouveau être bien servi sur ce plan dans cette listed-race, où pour ne rien gâter, il a hérité d’un bon numéro au départ.

Le 17 Control Tower a également ses brevets de nageuse. Pour sa dernière course avant d’entrer au haras, elle peut être envisagée à l’arrivée car elle est en forme, tout comme le 5 Pouvoir Royal, qui vient de s’illustrer face à ses aînés.

Notre dernière minute, le 14 Diva Donna est un cas particulier au départ de cette épreuve, puisqu’elle vient de se classer deuxième à la surprise générale à ce niveau, cela alors qu’avant cet exploit, elle musardait dans des courses de moindre facture. Vu la style de sa récente deuxième place, elle peut confirmer ses bonnes dispositions ici. Appréciant la piste toulousaine, le 1 Say Good Buy peut lui aussi être envisagé pour une belle place.

Les pronostics :

10. Prince de Montfort

17. Control Tower

5. Pouvoir Royal

14. Diva Donna

4. Equinoxe

1. Say Good Buy

16. Olympie

La dernière minute :

14. Diva Donna

Résultats du vendredi 25 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL n’est que 10e, derrière la dernière minute, 8e.

