Quinté+ du dimanche 27 février 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 27 février 2022 à Vincennes, le Prix de Paris. Départ à 15h15. 14 partants. Trot Attelé. 4.150 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 à 11 ans.

Après le Prix d'Amérique de Davidson du Pont et le Prix de France de Vivid Wise As (absent ici), voici le troisième et dernier volet du grand triptyque de Vincennes, le Prix de Paris et sa très longue distance, avec deux tours complets de la grande piste. Notre favorite, le 1 Ampia Mede Sm, n'a certes jamais été vue sur aussi long, mais elle arrive sur cet objectif avec beaucoup de fraîcheur. Si elle ne tire pas dans le parcours, elle devrait s'imposer, devant les deux premiers du Prix d'Amérique, le 14 Davidson du Pont et le 7 Galius.

Il convient enfin de racheter le 12 Étonnant, le tenant du titre, même s'il a déçu dans les deux premières levées de la Triple Couronne du trot français. Notre dernière minute, le 6 Fakir du Lorault, mériterait de gagner une course de ce genre. La longue distance plaide en sa faveur, ses dernières sorties beaucoup moins. Mais il a été préparé en vue de ce classique. Attention enfin au 11 Chica de Joudes, restée aux portes des Prix d'Amérique et de France. Si le sort voulait bien lui sourire.

Les pronostics :

1. Ampia Mede SM

14. Davidson du Pont

7. Galius

12. Étonnant

6. Fakir du Lorault

11. Chica de Joudes

13. Flamme du Goutier

La dernière minute :

6. Fakir du Lorault

Résultats du vendredi 25 février à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute a déçu.