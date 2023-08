Quinté du dimanche 27 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 27 août 2023 à Deauville, le Prix Resort Barrière Deauville-Trouville. Départ à 15h15. 15 partants (le 3 PTIT PEDRO est non partant). Tirelire de 500.000€. Plat. Handicap. 1.500 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 4 ans et plus.

Pour ce quinté clôturant le meeting deauvillais, on aurait pu imaginer une autre surface que le sable fibré. Répétons-le, on ne nage pas en haut vive au beau milieu de l’hiver, et utiliser la piste tous temps en plein été relève de la même incohérence.

Le 12 Bullace est en forme, et retrouve une surface sur laquelle il s’est produit à trois reprises, durant sa jeunesse anglaise, y remportant deux victoires. Dépendant d’un effectif en vue dans ce meeting, c’est une première chance.

Le 7 Ciccio Boy fait toutes ses courses.

L’outsider de RTL, le 8 Pedrito, a manifestement une belle carte à jouer dans cette joute, où il conjugue aptitude à la surface autant qu’à la distance, forme saisonnière et un bon numéro dans les stalles de départ (7). Avec ses œillères pleines, il devrait se hisser dans la bonne combinaison.

Attention enfin au 6 Lev, qui évolue sur une surface où il ne compte qu’une tentative. Or, s’il confirmait ses belles dispositions de début de meeting, il pourrait bien déjouer quelques pronostics…

























































































































Les pronostics :

12. Bullace

7. Ciccio Boy

3. Cirano

8. Pedrito

6. Lev

2. Arabino

15. Central Park West















































































































L’outsider de RTL :

8. Pedrito

Résultats du vendredi 25 août à Cabourg :

Le favori de RTL s’impose comme prévu, l’outsider de RTL est 5e.