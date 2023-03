Quinté du dimanche 26 mars 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 26 mars 2023 à Auteuil, le Prix Général de Rougemont. Départ à 15h15. 14 partants. Haies. Terrain très souple. Handicap. Listed-race. 3.600 mètres. Chevaux de 4 ans.

Battu en fin de saison dernière par le 4 French Exit dans l’important Prix Fifrelet, le 1 Lou Fast vient de faire une bonne rentrée. Sa valeur n’a pas varié d’un iota et il est condamné à porter ici le top-weight, ce qui n’est jamais chose facile. Cela dit, il affronte un lot à sa mesure, la moitié du peloton découvrant les haies d’Auteuil.

Le 6 Ao Nang dépend d’un jeune entraîneur de talent : il vient lui de découvrir les balais de la Butte Mortemart, se classant cinquième du Prix Univers II, une ligne qui fait foi à l’abord de ce gros handicap.

En effet, le 13 Le Roi David s’y était classé deuxième, devant le 10 Hill of Bambou, Lou Fast, Ao Nang et French Exit. Il va de soi que le 13 Le Roi David est ici l’outsider de RTL. On joue là la forme du cheval et celle de l’effectif de Mickaël Seror, qui est triplement représenté dans ce Quinté.

Une mention pour le 3 Jim du Chênet, qui avait débuté sur les haies d’Auteuil avant de réaliser un bon meeting de Cagnes cet hiver. Comme il a progressé depuis ses premiers pas assez standards, il ne faut pas l’oublier à l’heure du choix, comme on dit.

Les pronostics :

1. Lou Fast

6. Ao Nang

4. French Exit

11. Ocastle des Mottes

3. Jim du Chênet

13. Le Roi David

10. Hill of Bambou

L’outsider de RTL :

13. Elvis du Vallon

Résultats du vendredi 24 mars à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné. L’outsider de RTL est 5e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info