Quinté+ du dimanche 24 octobre à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 24 octobre 2021 à Longchamp. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. 2.200 mètres, Grande Piste. Pur-sang de 3 ans et plus.

Enigme difficile encore une fois, dans laquelle il faudra faire des choix, les nôtres consistant à retenir deux des trois "Barberot", à faire l'impasse sur le 7. Jacksun et à jouer finalement le haut du tableau.

Notre favori, le 5. Breath of Fire, touche au but dans cette catégorie, puisqu'il vient de se classer bon deuxième. Il retrouve Soumillon, c'est une première chance. Impossible de faire également sans le 3. Lettyt Fight, qui vient de se signaler dans le terrain lourd de Saint-Cloud.

Notre dernière minute, le 9. Go With The Wind, trouvant des conditions pondérales de premier ordre ici, devrait disputer l'arrivée sur cette piste où il vient de faire des débuts corrects. Attention au 4. Anatello, dont les limites actuelles nous échappent un peu...

Les pronostics :

5. Breath Of Fire

2. Monsieur Xoo

3. Lettyt Fight

7. King Cobra

8. Bazoques

9. Go With The Wind

4. Anatello

La dernière minute :

9. Go With The Wind

Résultats du vendredi 22 à Vincennes :

La sélection indique le Quinté, la favorite de RTL est cinquième, la dernière minute troisième.