Quinté+ du dimanche 23 mai 2021 à Auteuil : les pronostics

On refait les courses du 23 mai 2021

publié le 22/05/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 23 mai 2021 à Auteuil, le Prix Wild Risk. Haies - Handicap - Listed-Race - 3.900 mètres - Chevaux de 5 ans et plus. Départ à 15h15. 15 partants (le 7. Echo de Champdoux est non partant).

Difficile de reprocher quoi que ce soit au 6. King of Run, qui progresse régulièrement, semblant désormais capable, au vu des deux dernières copies rendues, de remporter ce handicap.

Le 4. Anouma Freedom est peut-être son challenger le plus redoutable, lui qui vient de se rappeler à notre bon souvenir dans une épreuve du même acabit. Quant au 3. Super Alex, il est la régularité même. Venant d'échouer dans un lot plus fort, le 1. Bonaparte Sizing mérite par ailleurs d'être racheté dans cette épreuve à sa mesure.

Notre dernière minute, le 5. Grand de Thaix, est l'un des benjamins de l'épreuve. Il a appris son métier en province et débute à Auteuil à la faveur de cet engagement intéressant. Il peut frapper d'entrée de jeu et doit être retenu impérativement.

Les pronostics :

6. King of Run

4. Anouma Freedom

3. Super Alex

5. Grand de Thaix

15. Vesroli

8. Texard

1. Bonaparte Sizing

La dernière minute :

5. Grand de Thaix

Résultats du vendredi 21 mai à Vincennes :

La Sélection indique le Quinté.