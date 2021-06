Quinté+ du dimanche 20 juin 2021 à Chantilly : les pronostics pour le Prix de Diane

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 20 juin 2021 à Chantilly, le Prix de Diane Longines. Départ à 16h. 17 partantes (le 5 Amazing Grace est non partante). Groupe I. Plat. 2.100 mètres. Piste du Jockey-Club. Pouliches de 3 ans. Superbe Quinté que ce Prix de Diane, avec du nombre et de la qualité.

Il faudra faire des choix lourds pour toucher. Le nôtre est d'avoir laissé de côté Incarville, lauréate du Prix Saint-Alary, mais d'avoir retenu en bon rang le 3 Cœur Samba, lauréate de la Poule d'Essai des Pouliches à Longchamp.

Notre favorite n'est autre cependant que le 18 Sibila Spain, qui aurait pu, avec un peu de chance, se présenter invaincue au départ de ce classique. Au lieu de cela, elle n'a pu prendre que la 4e place du Saint-Alary d'Incarville, après avoir tardé, beaucoup tardé, à trouver l'ouverture.

Ici, même avec la corde 15, elle nous semble être du bois dont on fait les Prix de Diane. Notre dernière minute, le 6 Joan Of Arc, vient, elle, d'être battue dans les Guinées irlandaises. L'allongement de la distance et la qualité de son entourage (Coolmore, O'Brien et tutti quanti) plaident très sérieusement pour elle).

Les pronostics :

18. Sibila Spain

1. Khalidiya

3. Cœur Samba

6. Joan Of Arc

13. Philomène

11. Harajuku

10. Cirona



La dernière minute :

6. Joan Of Arc

Résultats du vendredi 18 juin à Vincennes :

La résurrection inattendue de Datcha nous coûte le quinté.