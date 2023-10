Quinté du dimanche 1er octobre 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du dimanche 1er octobre 2023 à Longchamp, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Départ à 16h05. 15 partants. Tirelire de 3.000.000€. Plat. Groupe I. 2.400 mètres. Grande piste. Bon terrain. Pur-sang de 3 ans et plus.

Notre favori est allemand, l’outsider de RTL français. Notre sélection vous est expliquée ci-dessous.

Notre sélection

14. Fantastic Moon. Brillant lauréat du Prix Niel, il a été supplémenté et bénéficiera du bon terrain. Ce pur-sang allemand peut gagner.

12. Feed The Flame. Lauréat du Grand Prix de Paris, il s’est classé deuxième de notre favori dans le « Niel ». Confirmation attendue avec Christophe Soumillon.



4. Simca Mille. Il hérite d’un mauvais numéro à la corde, alors qu’il apprécie la course en tête. S’il ne consomme pas trop de carburant au départ, il sera dans le coup. C’est l’outsider de RTL.

13. Ace Impact. Toujours invaincu, ce vainqueur du Prix du Jockey-Club aura l’avantage de la fraîcheur et celui du bon terrain. S’il place la même pointe de vitesse qu’en juin à Chantilly, il sera redoutable.

5. Bay Bridge. Il a terminé à une tête du 4 Simca Mille dans le « Ganay » au printemps à Longchamp. Sur cette ligne, sa chance est évidente, pour les places au moins.

6. Westover. Il vient de se classer deuxième des King George à Ascot. 3e du Derby d’Epsom 2022, c’est une belle possibilité pour les places.

8. Place du Carrousel. Elle vient de s’imposer de belle manière dans le Prix Foy. Jument tout terrain, il faut absolument compter sur cette pensionnaire d’André Fabre.

7. Hukum. A six ans, il court hors de Grande-Bretagne pour la première fois. Sa musique est impressionnante, son palmarès également. Il ne lui reste plus qu’à s’acclimater à Longchamp et à son parfum particulier.

Ceux-là, on vous les laisse…

1.Sisfahan. Il a été battu par Simca Mille en juillet à Berlin. Il est mal placé dans les stalles et aurait peut-être préféré une piste plus souple.

2. Haya Zark. Notre regret. Issu d’une famille de tenue et de terrain lourd, ce pur-sang courageux et bien fait va donner le meilleur de lui-même. Méfiance.

3. Onesto. Il vient de courir comme une épave en Irlande. 10e de l’édition de l’Arc 2022, il surprendrait en améliorant cet obscur classement.



9. Through Seven Seas. C’est l’X de la course. Cette jument japonaise découvre Longchamp, avec son jockey Christophe Lemaire, le plus français des jockeys japonais. Mais cela n’est pas suffisant.



10. Free Wind. Cette bonne jument de groupe est tout de même un peu surclassée ici, même si elle bénéficie de la monte de Lanfranco Dettori, dont c’est la dernière participation à cette course mythique qu’il a remportée six fois, un record.

11. Mr Hollywood. Il a quelques arguments à faire valoir, venant de se classer 2e du Grand Prix de Baden-Baden, pas très relevé cette année. Son jockey mérite crédit…

15. Continuous. 8e de notre Jockey-Club, il vient de s’imposer dans le Saint-Léger de Doncaster, un tombeau en général pour ceux qui s’alignent ici ensuite…



















































































































































































