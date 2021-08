Quinté+ du dimanche 1er août 2021 à Clairefontaine : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du dimanche 1er août à Clairefontaine, le Prix Auberge de la Source (Prix de la Côte Fleurie). Départ 15h15. 16 partants. Plat. 2.400 mètres. 4 ans.

Sûrement bien placée au poids pour ses débuts dans les handicaps français, au vu de ses performances brutes, le 3 Be My Side era une logique candidate au succès, dépendant par ailleurs d'un entraînement assez redoutable : celui de Pia et Joachim Brandt. Le 5 Faten, qui a montré sa compétitivité à ce niveau à Saint-Cloud, aura probablement, là encore, un premier rôle à jouer, étant de plus indifférente à l'état du terrain.

Puis, parmi les possibles protagonistes, le 8 Sitoutvabien, bon 2e d'une course à conditions en province, s'annonce dangereux, d'autant qu'il évolue à domicile. Des valeurs sûres du peloton, le 1 Blue Swan est une potentielle base de jeu, affichant une régularité à toute épreuve dans ce circuit.

Enfin, accordons également du crédit au 10 Flyingbeauty, compétitive à cette valeur comme en attestent ses récentes performances, au 2 Belgian Prince, qui, en attentiste qu'il est, devra bénéficier de circonstances favorables pour faire l'arrivée, et à l'outsider 12 Champy Charm, doté de moyens et capable du meilleur, mais compliqué à monter.

Les pronostics :

3. Be My Side

5. Faten

8. Sitoutvabien

1. Blue Swan

10. Flyingbeauty

2. Belgian Prince

12. Champy Charm

La dernière minute :

3. Be My Side



Résultats du vendredi 30 juillet à Cabourg :

Le 7 Fantasia Love est venu à bout du 6 Fakir du Paou, après lutte, offrant un bel évènement à l'entraînement Houel. Le 16 Fidelity a refait énormément de terrain se classant 3e aux dépens du 9 Emilio Star et du 4 Dezio Josselyn.

La sélection RTL vous indiquait le quarté et multi en 7. Malheureusement, notre dernière minute, le 1 Emotion Bleue, s'annonçait pour prendre la 3e place lorsqu'elle s'est montrée fautive à mi-ligne droite, étant alors disqualifiée.