Quinté du dimanche 19 mars 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 19 mars 2023 à Auteuil, le Prix Prédicateur. Départ à 15h15. 15 partants (le 5 Champagne Mystery est non partant). Tirelire de 500.000€. Haies. Terrain collant. Handicap. Listed-race. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

La course référence de ce quinté avait été remportée par Sambrillon, qui porte ici le numéro 2 et qui subit une pénalité logique de neuf livres. Pas sûr qu’il puisse donc répéter dans de pareilles conditions pondérales.

Pour ses débuts à Auteuil, le 4 Moujik s’est classé troisième dans la même course et devrait progresser sur cette prise de contact. Le voir gagner fait donc partie des éventualités, son compagnon d’entraînement, le 8 Six One, étant de son côté un éternel placé.

Ayant montré des moyens plus qu’intéressants à Auteuil en 2021, le 7 Muhtalad a désormais pris de la maturité et mérite d’être suivi pour son grande retour sur la Butte Mortemart. Même s’il a surtout été vu sur les gros obstacles l’an passé, le rentrant Dentor des Obeaux a également sa place dans notre sélection, sa qualité et ses aptitudes étant sûres.

L’outsider de RTL, le 3 Trou Normand, vient de terminer non placé dans le course de référence. A sa décharge, le terrain n'était pas assez lourd, il évoluait sur une distance un peu courte et n'avait pas pu revenir de l'arrière-garde. Il sera mieux dans cette joute, où on devrait le pointer rapidement en tête.

Les pronostics :

4. Moujik

7. Muhtalad

8. Six One

16. Dentor des Obeaux

15. Ispano Star

12. Rock And Roll

3. Trou Normand

L’outsider de RTL :

3. Trou Normand

Résultats du vendredi 17 mars à Enghien-Soisy :

Certes, le favori de RTL n’a pas disputé l’arrivée, mais il n’a jamais trouvé le passage. A retenir impérativement pour début avril à Vincennes. L’outsider de RTL est 4e.

