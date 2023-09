Quinté du dimanche 17 septembre 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le dimanche 17 septembre 2023 à Vincennes, le Critérium des 4 ans. Départ à 15h15. 17 partantes. Trot attelé. Course nationale. Groupe I. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 ans.



Superbe épreuve que ce Critérium qui sacrera le meilleur trotteur 4 ans… du moment. Du moment, car il manque celui qui venait de se hisser au sommet de cette promotion d’âge, le "Bazire" Jushua Tree.

Du coup, le 17 Just a Gigolo pourrait prétendre son sceptre de leader de génération, et ce, en dépit de performances récentes peu enviables. Il vient de courir honnêtement dans la dernière préparatoire et a été préparé en vue de cet objectif. Brillant vainqueur sur cette piste la semaine dernière, le 6 Just a Midi peut lui être opposé directement, ses limites étant inconnues.

Le 12 J’aime le Foot mérite crédit, s’il reste sage, le 13 Juliet Papa Bravo également. L’outsider de RTL, le 10 Jakarta des Prés, a de la classe à revendre, autant que de caractère cependant. Sage et avec Eric Raffin, c’est le parfait trublion à ce niveau, sa dureté étant l’une de ses qualités majeures.



















































































































































































Les pronostics :

17. Just a Gigolo

6. Just a Midi

12. J’aime le Foot

10. Jakarta des Prés

13. Juliet Papa Bravo

8 Josh Power

14. Just Love You











































































































































































L’outsider de RTL :

Résultats du vendredi 15 septembre à Vincennes :

Le favori du RTL s’impose devant l’outsider de RTL, 4e. La sélection indique le Quinté.



