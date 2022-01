Quinté+ du dimanche 16 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 16 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Belgique. Départ à 15h15. 15 partants. Groupe II. Trotteurs de 4 à 11 ans.



Ultime tremplin pour le Prix d'Amérique, qui aura lieu le 30 janvier, ce Prix de Belgique s'annonce comme une énigme corsée pour le parieur. Cinquième du Bourgogne pour sa rentrée, le 9 Gu d'Heripre ne peut que monter en puissance sur ce classement, d'où sa position de favori dans notre sélection.

Même si on manque de points de repère pour juger le 3 Feydeau Seven, il en existe un, et il est de taille, la qualité de son entraîneur-driver Jean-Michel Bazire. Feydeau Seven est notre dernière minute. En pleine forme, il peut parfaitement, vu la configuration très particulière de cette préparatoire, se hisser à ce niveau, et, à la condition de terminer dans les trois premiers, être aligné aux côtés de ses compagnons d'entraînement Davidson du Pont, Rebella Matters, Zacon Gio et Ganay de Banville au départ du Prix d'Amérique.

Un outsider ? Le 8 Feliciano est en plein sur son parcours. Ensuite, ce sera à lui de décider s'il se livre ou non.

Les pronostics :

9. Gu d'Heripre

3. Feydeau Seven

15. Davidson du Pont

11. Power

8. Feliciano

4. Rebella Matters

7. Diable de Vauvert

La dernière minute :

3. Feydeau Seven

Résultats du vendredi 14 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL n'a pas été drivé au mieux de ses intérêts, ni la dernière minute, cinquième. La sélection indique le Tiercé.