Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 14 novembre 2021 à Auteuil, le Prix Marc Antony. Départ à 15h15. Handicap - Listed-Race - 3900 mètres - Chevaux de 4 ans.

Show must go on... Dans une réunion qui sera marquée de l'empreinte de l'entraîneur Jean-Yves Artu, disparu brutalement vendredi, il y a ce quinté, où notre favori, le 7 Henri le farceur, mériterait de trouver compensation à sa grande régularité.

Derrière lui, quelques valeurs sûres à ce niveau, comme le 4 Baronne du Berlais, le 3 Valenteene ou encore le 5 Six One, ce dernier en appelant de sa récente chute dans l'une des courses de référence dont il était le favori.

Notre dernière minute, le 13 Pica Lina, vient de gagner au niveau inférieur et fait partie des nouveaux venus dans cette catégorie. Dépendant du tandem Bressou-Regairaz, c'est une belle possibilité autant qu'une probable révélation.

Attention enfin en fin de tableau à la candidature du 16 Rock of Silver, dont la dernière course de province est de premier ordre...

Les pronostics

7. Henri le farceur

16. Rock of Silver

13. Pica Lina

4. Baronne du Berlais

5. Six One

11. Golden Witch

3. Valenteene

La dernière minute

13. Pica Lina

Résultats du vendredi 12 novembre à Vincennes

Le favori de RTL est cinquième, la dernière minute est deuxième, la sélection indique le Tiercé.