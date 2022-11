Quinté du dimanche 13 novembre 2022 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 13 novembre 2022 à Auteuil, le Prix Count Schomberg. Départ à 15h15. 14 partants. Haies. Listed-race. Handicap. 4.300 mètres. Terrain collant. Chevaux de 5 ans et plus.

Ce Prix Count Schomberg reste compliqué, avec deux « Nicolle » et trois « Fouin », susceptibles à eux cinq de composer la bonne combinaison du quinté. Toutefois, nous prenons ici le parti d’écarter les « Nicolle » pour ne conserver que deux des « Fouin », le 4 King of Run et le 7 Anouma Freedom.

Notre favori, le 12 Grand Oncle, coche beaucoup plus de cases qu’eux, avec son aptitude au terrain collant et aux longues distances et sa condition physique ascendante. Venant de pointer le bout du nez, il est appelé à confirmer ici.

Le 1 Happyday vient de décevoir, étant arrêté à Auteuil après avoir remporté avec la manière un quinté à Compiègne. Il va de soi qu’il faut impérativement le racheter, vu la classe qui est la sienne. Sauteur souffreteux mais indéniablement doué, le 2 Denomédenuo est notre dernière minute. Pas le temps de préparer ou de viser une course avec lui, qui prend ce qu’il y a à prendre quand il faut le prendre. A l’arrivée donc, d’autant qu’il est la seule monte de Stéphane Paillard durant ces 48 Heures de l’Obstacle. Le 11 Chichi de la Vega mérite crédit, évidemment, tout comme le 14 King Edward, s’il tient la distance.

Les pronostics :

12. Grand Oncle

1. Happyday

11. Chichi de la Vega

2. Denomédenuo

7. Anouma Freedom

14. Karl Edouard

4. King of Run

La dernière minute :

2. Denomédenuo

Résultats du vendredi 11 novembre à Toulouse :

Pas de souci pour le favori de RTL, facile vainqueur. La dernière minute échoue de peu pour la cinquième place.

