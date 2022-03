Quinté+ du dimanche 13 mars 2022 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 13 mars 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur. Départ à 15h15. 13 partants. Course internationale. Groupe I. 1.609 mètres. Départ à l'Autostart. Trotteurs de 4 à 11 ans, hongres exclus.

Invaincu sur cet anneau et sur ce parcours en cinq tentatives, double tenant du titre dans ce Critérium, le 8 Vivid Wise AS partira écrasé d'argent, le couloir 8 n'étant pas, selon son entourage, une raison suffisante pour refroidir ses ardeurs. Derrière lui, quelques milers de premier plan, tels le 7 Vitruvio, qui monte gentiment en puissance, et le 1 Zacon Gio, qui fut longtemps l'un des seuls à avoir mis au tapis le champion Face Time Bourbon, en Italie et sur cette courte distance.

Notre dernière minute, le 3 Cockstile, a, de son côté, gagné l'Elitlopp de Solvalla il y a deux ans et a montré qu'il avait encore du "gaz" cet hiver à Vincennes. C'est notre dernière minute. Mention spéciale au 4 Billie de Montfort, qui a conclu à l'arrivée des quatre dernières éditions de ce Critérium, et qui s'aligne là pour la 136e et dernière au départ d'une compétition officielle : le haras l'attend désormais...

Les pronostics :

8. Vivid Wise AS

7. Vitruvio

1. Zacon Gio

3. Cockstile

4. Billie de Montfort

5. Delia du Pommereux

13. Alcoy

La dernière minute :

3. Cockstile