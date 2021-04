Quinté+ du dimanche 11 avril 2021 à Longchamp : les pronostics

publié le 10/04/2021 à 15:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 11 avril 2021 à Longchamp, le Prix de Chevilly. Départ à 15h15. 15 partants (le 10 Big Boots est non partant). Handicap. Plat. 1.400 mètres. Nouvelle piste. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Encore une énigme difficile, sur un parcours de vitesse et une piste qui sera a minima très souple... Notre préféré, le 7 Red Torch, devrait s'adapter à cette configuration technique et confirmer sa récente troisième place à Saint-Cloud.

Sorti de ce favori, nous retiendrons les gros poids de la course, à commencer par le 2 Millfield, qui vient de s'illustrer à ce niveau pour sa rentrée. Troisième de cette course l'an passé, il peut espérer faire aussi bien en dépit de la pénalisation. Quant au 1 Dark American, il vient d'être malchanceux et peut se réhabiliter ici.

Notre dernière minute, le 15 Toijk avait conclu l'année 2020 par une victoire. Il avait donné des promesses en début de carrière et a manifestement le niveau pour bien faire dans les gros handicaps, surtout à ce poids. Attention à King Robbe, le 4, qui vient de montrer le bout du nez à Fontainebleau et que la piste alourdie va de nouveau avantager.

Les pronostics :

7. Red Torch

2. Millfield

15. Toijk

5. Barakatle

1. Dark American

4. King Robbe

16. Saga Timgad

La dernière minute :

15. Toijk

Résultats du vendredi 9 avril à Vincennes :

Le Favori de RTL est 3e, la dernière minute disqualifiée alors qu'elle s'annonçait pour une place. La sélection indique le Quarté.