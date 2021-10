Quinté+ du dimanche 10 octobre 2021 à Auteuil : les pronostics

On refait les courses du 9 octobre 2021

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 10 octobre 2021 à Auteuil, le Prix André Adèle. Départ à 15h15. 16 partants. Steeple-Chase. 3.700 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Distance courte et parcours exigeant font de cette épreuve un Quinté+ très difficile. En dépit du poids élevé qu'il est contraint de porter, impossible de ne pas faire confiance cependant au 2. Filup, qui vient de s'imposer sur le steeple-chase d'Auteuil et peut ici poursuivre son enviable parcours dans la spécialité (trois parcours, deux victoires, un accessit d 'honneur).

Présenté par Arnaud Chaillé-Chaillé, le 8. King Elvis vient de faire une bonne rentrée sur le steeple d'Auteuil. En progressant sur cette tentative de reprise, il n'aura aucune peine à intégrer la bonne combinaison du Quinté. Il est notre dernière minute.

Côté outsiders, les deux chevaux du bas de tableau sont autant de possibilités pour les quatrième et cinquième places à belle cote.

Les pronostics :

3. Filup

8. King Elvis

2. Beryl Baie

7. Le Grand Vert

5. Muhtemps

16. Dernier Cri

15. Here He Comes

La dernière minute :

Résultats du vendredi 8 octobre à Vincennes :

Dans cette soirée marquée par des mouvements sociaux, le favori de RTL a été battu sur le poteau. La dernière minute a abdiqué toute chance dès le départ, où, une fois n'est pas coutume, il s'est élancé au galop.