Quinté+ du 6 août 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 05/08/2020 à 17:30

Joli Quinté+ que ce Prix de la Concorde, où les plus jeunes de l'épreuve, à savoir ceux âgés de 7 ans, devraient se tailler la part du lion.

Confiance donc au plus riche de la course, le 16 DIABLO DU NOYER, qui peut trouver ici récompense à ces récents bons parcours. Le 13 DREAM DE LASSERIE sera également retenu parmi les bases, ainsi que le 6 DONA VIVA, dont l'entourage est confiant, et le 9 DOSTOIEVSKI, toujours capable d'exploits.

Notre dernière minute, le 3 DIANE DES LOYAUX, n'a pas encore les gains en rapport avec sa qualité intrinsèque et devrait encore faire parler d'elle...

Prix de la Concorde - Trot Attelé - 2875 mètres - 7 à 10 ans inclus. 16 partants. Départ à 13h50.

Les pronostics

16. DIABLO DU NOYER

13. DREAM DE LASSERIE

3. DIANE DES LOYAUX

15. ALINEA

6. DONA VIVA

9. DOSTOIEVSKI

5. CLOVIS MONTAVAL

14. BELLE LOUISE MABON

La dernière minute

3. DIANE DES LOYAUX