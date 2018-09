publié le 20/09/2018 à 06:35

L'hippodrome de Paris-Vincennes accueille ce jeudi 20 septembre le Prix Bernard Le Quellec. La course de 2850 mètres attelé débutera à 13h47. Voici les favoris de Bernard Glass :





N°2 : Tinamo Jet

cote entre 3 et 4/1

N°12 : Aigle Jenilou

cote entre 10 et 11/1

N°6 : Cap Matyss

cote entre 8 et 10/1



N°4 : Usain Henna

cote entre 8 et 9/1



N°7 : Copernic De Play

cote entre 11 et 13/1



N°13 : Chicago Blues

cote entre 14 et 15/1



N°8 : Baraka de Bellou

cote entre 14 et 15/1

La dernière minute

N°11 : King Sir Kir

cote entre 9 et 10/1