publié le 06/09/2018 à 10:45

L'hippodrome d'Auteuil accueille ce jeudi 6 septembre le prix Jean Bart. La course de 3600 mètres sur les haies débutera à 13h47. Voici les favoris de Bernard Glass :





N°1 : Melchief, cote entre 4 et 5/1

N°14 : Cafertiti, cote entre 13 et 15/1

N°9 : Futbolisto, cote entre 5 et 6/1



N°4 : Ci Blue, cote entre 10 et 12/1



N°7 : Utah de Roche, cote entre 8 et 10/1



N°11 : Tom Mix, cote entre 14 et 15/1



N°12 : Santana du Berlais, cote entre 20 et 22/1

La dernière minute

N°3 : Fauburg Rosetgri, cote entre 12 et 14/1

Lui aussi est meilleur lui aussi en steeple mais il est prêt selon Gabriel Leenders et avait fait une belle course en haies au début de l’année. Je m’en méfie.