Prix de l'Arc de Triomphe : victoire du 13 Ace Impact, monté par Cristian Demuro

C'est donc le 13. Ace Impact qui a remporté ce dimanche 1er octobre à Longchamp, la plus grande course de galop au monde : le Prix de l'Arc de Triomphe. Le pur-sang français de 3 ans, monté par l'Italien Cristian Demuro a remporté facilement la course en faisant son effort dans la dernière ligne droite, devenant le nouveau champion du monde du galop sur 2.400 mètres. Dans cette course mythique, la deuxième place est revenue à l'anglais Westover, un mâle de 4 ans piloté par Rob Homby.



Cet arc de triomphe aura été un succès populaire, beaucoup de monde dans les tribunes de Longchamp, mais également un succès sportif avec l'avènement d'un authentique champion français : Ace Impact était invaincu avant d'arriver sur le prix de l'Arc de Triomphe. Il avait notamment remporté à Chantilly le prix du Jockey Club. Il appartient à deux copropriétaires.

Il fallait jouer 13 - 6 - 3 - 9 - 15 dans cette épreuve qui, à n'en pas douter, restera dans les annales du galop français.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait de jouer

14. Fantastic Moon

12. Feed The Flame

4. Simca Mille

13. Ace Impact

5. Bay Bridge

6. Westover

8. Place du Carrousel

7. Hukum

