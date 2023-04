MOTOGP – GP d’Espagne – Brad Binder remporte la course sprint, Quartararo à la peine

Sous le soleil espagnol, Brad Binder a remporté samedi après-midi la course sprint du GP d’Espagne devant la Ducati de Francesco Bagnaia et l’autre KTM de Jack Miller.

Parti 7è Johann Zarco sur sa Ducati s’est classé 7è alors que Fabio Quartararo (Yamaha) qui samedi matin a réalisé l’une des ses plus mauvaises séances de qualification de sa carrière en ne réalisant que le 16è temps est arrivé 12è de cette course sprint.

Dimanche pour le GP d’Espagne, le Français champion du Monde 2021 s’élancera donc en fond de grille. C’est l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) qui partita en pole position devant Jack Miller (KTM) et Jorge Martin (Ducati). Johann Zarco s’élancera en 8è position.

Départ du GP d’Espagne dimanche 30 avril à 15h

