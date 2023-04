Moto GP - GP des Amériques : Pecco Bagnaia remporte la course sprint

Les longues lignes droites du circuit d’Austin (Texas) ont une nouvelle fois permis à la puissante Ducati de Pecco Bagnaia de largement dominer la course sprint du Grand Prix des Amériques.

Parti en pole position, le champion du Monde en titre a passé le drapeau à damier en tête à l’issue des 12 tours, devançant Alex Rins (Honda) et Jorge Martin (Ducati).

Parti 7è, Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté à mi course alors qu’il était en 6è position. Il termine 19è. L’autre Français, le Cannois Johann Zarco (Ducati Pramac) n’a pu faire mieux que 11è alors qu’il s’était élancé en 9è position.

Au classement du championnat du Monde, l’Italien Marco Bezzecchi (Ducati) qui a terminé 6è de cette course sprint reste en tête avant la course principale dont le départ sera donné dimanche 16 avril à 22h (heure française)

