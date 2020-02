Mort de Kobe Bryant : qui sont les stars de la NBA ?

publié le 03/02/2020 à 20:00

Il y a huit jours nous apprenions la mort dans un accident d’hélicoptère de Kobe Bryant, icône du basket américain. Avec le journaliste Armel le Bescon on retrace la carrière de celui qu’on surnommait Black Mamba, star des Lakers de Los Angeles, et on vous raconte le destin de deux autres stars de la NBA : la légende Michael Jordan et le frenchie Tony Parker.

Que représentait Kobe Bryant pour les fans de sport et de basket ? Quel genre de joueur était Kobe Bryant ? Par qui a-t-il été accusé de viol à l'été 2003 ? Son surnom de Black Mamba, à quoi fait-il référence et pourquoi l’a-t-il choisi ? Pourquoi Michael Jordan est-il encore aujourd'hui une légende de l'Histoire du basket ? Quel rôle Tony Parker a-t-il joué en NBA pour les français ?

Notre invité nous racontera également les rencontres sur les terrains de NBA entre Kobe Bryant et Michael Jordan, et nous expliquera pourquoi un match de NBA a eu lieu récemment en France, à l'Accor Hôtel Arena.