publié le 29/04/2018 à 20:40

Les images sont impressionnantes. Le surfeur brésilien Rodrigo Koxa a établi un nouveau record du monde. Et de quelle manière. Il a dompté la plus grande vague jamais surgée, lors d'une session à Nazaré, dans le centre du Portugal.



C'est la Ligue Mondiale de Surf (WSL), qui organise les compétitions professionnelles, qui a confirmé l'information. Selon le site Praia do Norte de la mairie de Nazaré, qui se base sur les données de la WSL, le Brésilien de 38 ans, originaire de Sao Paulo, s'est adjugé le record mondial en surfant un monstre d'eau d'une hauteur estimée à 24,38 mètres.

Cette performance a été réalisée lors des premières houles géantes de l'hiver à Nazaré, le 8 novembre dernier. Elle surpasse de 61 centimètres le précédent record qui avait été établi par l'Américain Garrett McNamara en novembre 2011, également à Nazaré, avec une déferlante de 78 pieds (23,77m).

"Merci à tous pour votre soutien, vous m'avez aidé à croire que c'était possible (...) le nouveau record du monde, quel honneur, je n'arrive toujours pas à trouver les mots", s'est réjoui Rodrigo Koxa sur sa page Facebook.



Le petit port de pêche de Nazaré, connu pour ses murs d'eau, attire depuis quelques années les surfeurs du monde entier spécialisés dans les grandes vagues.