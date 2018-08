publié le 08/08/2018 à 13:18

Aux Championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin, la France s'est découverte un nouveau champion inattendu. Morhad Amdouni a décroché ses galons de général à 30 ans après des années de galères, médaillé d'or du 10.000 m mardi 7 août dans la soirée. Premier Français champion d'Europe du 10.000 m - même le glorieux Alain Mimoun ne l'avait pas fait -, le Français a revendiqué sa "corsitude" après sa victoire, un drapeau tricolore sur ses frêles épaules, la voix chevrotante, les yeux mouillés.



Catalogué grand espoir, dieu sait que le demi-fondeur n'a pas été épargné par les blessures. "Des problèmes de bassin avec des répercussions sur les ischios, la jambe gauche notamment. Jeune, c'était les tendons, même le tendon d'Achille. C'est toujours un peu compliqué avec Morhad.

Cette fragilité récurrente exige de la 'réathlétisation' sans répit", résume son entraîneur Philippe Dupont. Souvenir amer. Cette fois, Amdouni n'a pas flanché, comme c'était arrivé en 2016 à Amsterdam, où il avait fini cinquième, la marée des adversaires l'ayant rattrapé tout près de l'arrivée.

- Canicule : Météo-France a levé mercredi matin ses consignes de vigilance pour les orages qui ont frappé mardi soir plusieurs régions, interrompant plusieurs heures le trafic ferroviaire en Normandie, mais a maintenu neuf départements en vigilance canicule.



- Économie : après le trou d'air de la croissance sur la première partie de l'année, le rebond attendu par la Banque de France au troisième trimestre pourrait s'avérer insuffisant pour permettre au gouvernement d'atteindre son objectif de 1,8% sur l'ensemble de l'année, compliquant son équation budgétaire.



- Indonésie : le bilan du violent séisme qui a frappé l'île indonésienne de Lombok est monté à 131 morts et a fait 156.000 déplacés, ont indiqué mercredi des autorités, alors que les équipes de secours continuent de déblayer les décombres et s'attendent à découvrir de nouvelles victimes.



- Prison : un détenu s'est suicidé mardi à Fleury-Mérogis, a fait savoir mercredi le parquet d'Evry, ce qui alourdit la série noire en cours dans la plus grande prison d'Europe, où onze détenus se sont donné la mort depuis huit mois.



- Californie : plus de 14.000 pompiers venus de tous les États-Unis et même d'Australie et de Nouvelle-Zélande s'employaient mercredi à combattre de gigantesques incendies qui continuaient de progresser en Californie après avoir déjà dévoré des milliers d'hectares depuis près d'un mois.