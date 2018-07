publié le 30/07/2018 à 16:13

40,2 km/h. C'est la vitesse moyenne à laquelle le peloton de l'édition 2018 du Tour de France a roulé. Cette allure folle est moins rapide que celle de l'année précédente, de quelques dixièmes. Mais c'est toutefois la 11ème vitesse la plus rapide de l'histoire de la compétition.



En 1903, lors de la toute première édition de la grande Boucle, les coureurs roulaient à environ 25 km/h et il n'y avait que six étapes à réaliser. Les coureurs de la 105ème édition du Tour de France pédalent donc presque deux fois plus rapidement que leurs prédécesseurs.

Concernant le record personnel de vitesse moyenne, c'est Lance Armstrong qui domine outrageusement l'histoire du Tour de France. Bien qu'il ait été déchu de ses titres pour dopage, c'est en 2005 que le cycliste américain a établi le record de vitesse moyenne de la Grande Boucle à 41,654 km/h. Un écart particulièrement sensible avec le reste du peloton, qui roulait cette année-là à... 39,571 km/h.