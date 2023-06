24 heures du Mans : LeBron James a donné le départ de l’édition du centenaire

C’est à 16 heures samedi 10 juin que le départ des 24 heures du Mans a été donné devant plus de 300.000 spectateurs. Mais avant le Trophée du Centenaire est arrivé sur la grille de départ à bord de la Chenard et Walker qui avait remporté la première édition en 1923, voiture emblématique conduite par Tom Kristensen, nonuple vainqueur de l’épreuve.

Au milieu des 62 concurrents qui attendaient impatiemment le départ, la grille a vu déambuler de nombreuses personnalités parmi lesquelles le pilote de Formule 1 Charles Leclerc, la chanteuse Dua Lipa, le joueur de football américain Tom Brady, Jacky Ickx ou encore les acteurs Patrick Dempsey, Alban Lenoir, Kad Merad et le cuisinier Cyril Lignac.

Quelques minutes avant le départ, comme le veut la tradition, la Patrouille de France a effectué un survol de la piste avant que LeBron James ne lance au micro la célèbre et rituelle phrase : « Pilotes, allumez vos moteurs ».

Pendant que les 62 voitures effectuaient leur tour de formation, la star de la NBA est ensuite montée sur la passerelle de départ et a agité à 16 heures précise le drapeau français flanqué du sigle du centenaire pour libérer les bolides qui passaient au même moment



