JO 2018 : le programme de dimanche 25 février en heures françaises

publié le 24/02/2018 à 19:22

Dernier programme de cette 23e édition des Jeux Olympiques d'hiver. Sur les 102 épreuves au programme à Pyeongchang, en Corée du Sud, il n'en reste plus que quatre à disputer dimanche 25 février. Il s'agit des disciplines de curling dames, du bobsleigh à quatre messieurs, du hockey sur glace messieurs et de la mass-start dames en ski de fond.



La France n'a plus aucun espoir de médailles et terminera cette olympiade avec 15 récompenses, cinq en or, quatre en argent et six en bronze. Cette édition des Jeux olympiques d'hiver aura vu Martin Fourcade devenir le Français le plus titré de l'histoire des Jeux, été et hiver confondus.

La rencontre entre les nations olympiques se terminera par une cérémonie de clôture, à midi heure française, au cours de laquelle la patineuse Gabriella Papadakis, médaillée d'argent en or sur glace, sera porte-drapeau de la délégation française.

JO 2018 : le programme de dimanche 25 février

01h05 - Curling : finale dames Suède - Corée du Sud

01h30 - Bobsleigh : finale bob à quatre messieurs

01h30 - Patinage artistique : gala

05h10 - Hockey sur glace : finale messieurs Athlètes olympiques de Russie - Allemagne

07h15 - Ski de fond : mass-start 30 km dames

12h00 - Cérémonie de clôture