Jeux Olympiques 2021 : la gymnaste américaine Simone Biles forfait pour le concours général

Elle était la grande favorite de ces Jeux Olympiques à Tokyo. Mais la superstar américaine Simone Biles ne semble pas être au meilleur de sa forme. Après s'être retirée du concours par équipes, la gymnaste de 24 ans vient de déclarer forfait pour le concours général.

L'annonce a été faite par la Fédération Américaine de Gymnastique sur son compte Twitter : "Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général (jeudi, ndlr) afin de se concentrer sur sa santé mentale".

La championne américaine, qui avait remporté cinq médailles à Rio, quatre en or et une en bronze, avait craqué en pleine compétition du concours général par équipes, évoquant une pression très lourde à gérer. Icône de son propre sport, Simone Biles est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps. Elle était donc très attendue à Tokyo.

Encore engagée dans quatre finales

Elle avait réussi à se qualifier pour les six finales au programme des épreuves de ces Jeux Olympiques : le concours par équipes, le concours général ainsi que les quatre agrès (saut, sol, poutre et barres asymétriques ). Toutefois, ces résultats avaient été en dessous de ses capacités, avec notamment des erreurs inhabituelles. Malgré ses deux forfaits, Simone Biles aura encore quatre finales à disputer. Mais sa participation à ces épreuves se décidera jour par jour en fonction de son état de santé.

Manque de confiance et d'envie

Très touchée psychologiquement, la jeune gymnaste s'était expliquée juste après son abandon du concours par équipes : "Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant, je ne sais pas si c'est une question d'âge. Je suis un petit peu plus nerveuse quand je fais mon sport. J'ai l'impression que je ne prends plus autant de plaisir qu'avant".

La forte pression psychologique demeure la principale raison de son mal-être. C'est donc pour préserver sa santé mentale que Simone Biles a préféré se retirer de deux épreuves pour ces Jeux Olympiques. "Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre du recul. (...) Je veux me concentrer sur mon bien-être".