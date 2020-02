Indre-et-Loire : à 86 ans, elle devient championne du monde d'aviron indoor

publié le 08/02/2020 à 19:57

Elle a réussi son challenge. La Française Madeleine Guillon est devenue championne du monde 2020 d'aviron indoor, un rameur qui imite les gestes que l'on fait en aviron, à l'âge de 86 ans.

Une performance pour cette Tourangelle de Civray-sur-Esves car elle a mis seulement 11 minutes et 23 secondes pour faire les 2.000 mètres au stade Pierre de Coubertin à Paris. Une victoire devant de nombreux supporters venus l'applaudir. Sur la page Facebook créée spécialement pour l'occasion, ses proches la félicite : "Super, félicitations Madeleine et Quentin (son entraîneur)", "on arrose ça ce soir en Martinique", est-il écrit.

Le plus étonnant, c'est que France Bleu Indre-et-Loire révèle que Madeleine Guillon est devenue championne dans sa catégorie des plus de 85 ans alors qu'elle n'avait jamais fait de sport régulièrement, mais seulement depuis deux ans. Dimanche 9 février, un repas en l'honneur de Madeleine Guillon sera organisé dans sa commune.