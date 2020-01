Grand Prix d'Amérique 2020 : date, participants... Tout ce qu'il faut savoir

publié le 25/01/2020 à 10:15

Les 18 meilleurs trotteurs du monde réunis pour une course de 2.700 m, 40.000 spectateurs attendus sur l'hippodrome de Vincennes, près de 500 journalistes accrédités, plus de 6 millions de paris enregistrés chaque année, 36 pays diffuseurs de l'événement à la télévision... Les chiffres se bousculent pour décrire la grandeur du Grand Prix d'Amérique, l'une des trois plus grandes épreuves hippiques au monde.

La 100e édition se déroule comme chaque année le dernier dimanche de janvier, en l'occurrence le 26 janvier en 2020. Les portes ouvrent à 11h, la réunion débute à 12h et le départ de la "belle", comme la course est appelée dans le métier, doit être donné à 16h10. L'an passé, Bélina Josselyn s'était imposée en 1 minute, 11 secondes et 7 dixièmes. Le cheval entraîné et drivé par Jean-Michel Bazire succédait alors au duo Readly Express/Björn Goop.

Bélina et "JMB" seront bien au rendez-vous pour défendre leur titre, deux semaines après leur victoire dans le Prix de Belgique, ultime course qualificative au Grand Prix d'Amérique. Un nouveau duel est attendu avec Bold Eagle, auteur du doublé en 2016 et 2017 (à 50,63 km/h de moyenne) avec Franck Nivard (Éric Raffin sera cette fois son driver), même si la forme du fils de Ready Cash (lauréat en 2011-201) reste mystérieuse.

Ourasi et Gougeon intouchables

Les 10 autres qualifiés via les préparatoires sont : Davidson du Pont, Chica de Joudes, Looking Superb, Délia du Pommereux, Billie de Montfort, Face Time Bourbon, Excellent, Bahia Quesnot, Vivid Wise As, Enino du Pommereux. Les 6 derniers chevaux retenus sont Propulsion, Ringostarr Treb, Uza Josselyn, Valko Jenilat, Vitruvio et Milligan's School.

Le record de victoires dans le Prix d'Amérique appartient à Ourasi, quatre fois sacré en 1986, 1987, 1988 et 1990. Jean-René Gougeon, qui le drivait lors de ses trois premiers succès, s'est aussi imposé trois fois avec Bellino II (1975, 1976, 1977) et deux fois avec Roquépine (1966, 1968). Franck Nivard l'a emporté cinq fois, "JMB" quatre.